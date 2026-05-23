Мостовой оценил решение сына Плющенко выступать за сборную Азербайджана

С 2017 года фигурист занимается в академии «Ангелы Плющенко».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поддержал сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра Плющенко после его перехода в сборную Азербайджана. Об этом рассказал Мостовой, который играл с Плющенко-старшим в одной любительской хоккейной команде «Ледяные волки».

Ранее источник сообщил ТАСС, что Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана.

«Конечно, я полностью его поддерживаю. Не вижу здесь ничего такого плохого. Что он сделал неправильного? Во многих видах спорта люди переходят в другие страны, чтобы пробиться на какие-то соревнования. Может, наоборот. Все свободные страны, человек может выбирать себе любую страну. Поэтому поддерживаю сына Евгения Плющенко», — сказал Мостовой.

Александру Плющенко 13 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии «Ангелы Плющенко».