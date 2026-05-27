Петросян, Шайдоров, Хендрикс, Губанова, Даниелян, Фурнье-Бодри и Сизерон вместе выступят в шоу в Армении. Ведущей будет Медведева

Российские фигуристы Аделия Петросян и Артур Даниелян в июле этого года выступят в ледовом шоу в Армении.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на организаторов мероприятия.

В шоу примут участие олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция) и олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров (Казахстан).

Также в нем выступят Луна Хендрикс (Бельгия), Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Карина Акопова и Никита Рахманин (Эстония), Ника Эгадзе (Грузия) и другие фигуристы.

Мероприятие пройдет 11 июля на ледовой арене спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна в Ереване.

Сообщается, что одной из ведущих шоу будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Специальным гостем вечера станет композитор и скрипач Эдгар Акопян. Продюсер проекта — Ари Закарян.

