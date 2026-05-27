Волков сообщил о переходе своего ученика Ковалева к Плющенко

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фигурист Артем Ковалев перешел в академию Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил его бывший тренер Александр Волков.
«Артем вчера подошел, сказал, что хочет перейти в другую школу. Что ему будет комфортно работать с Плющенко, с которым он уже работал раньше, поэтому решил тренироваться там. Я сказал: раз решил, иди», — сообщил Волков.
Ковалев — бронзовый призер первенства России и серебряный призер финала Гран-при России среди юниоров.
