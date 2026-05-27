Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волков сообщил о переходе своего ученика Ковалева к Плющенко

Спортсмен является бронзовым призером первенства России.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фигурист Артем Ковалев перешел в академию Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил его бывший тренер Александр Волков.

«Артем вчера подошел, сказал, что хочет перейти в другую школу. Что ему будет комфортно работать с Плющенко, с которым он уже работал раньше, поэтому решил тренироваться там. Я сказал: раз решил, иди», — сообщил Волков.

Ковалев — бронзовый призер первенства России и серебряный призер финала Гран-при России среди юниоров.

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше