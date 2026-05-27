Роднина: «Плющенко критикуют за непатриотизм? Выводы сделали быстро, а всей подноготной не знают»

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина оценила обвинения адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Источник: Sport24

Ранее стало известно, что 13-летний Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана.

"Плющенко критикуют за отсутствие патриотизма? Нужно понимать, какие у него были доводы при смене спортивного гражданства сына. У нас в стране не только спортсмены гражданство меняют. Не помню, чтобы всех остальных обвиняли в отсутствии патриотических чувств. Люди имеют право сменить страну и гражданство, если какие-то обстоятельства в России их не устраивает.

Морально-этическую часть перехода Саши в сборную Азербайджана развивают только журналисты. Почему-то не говорит о том, что в Баку сейчас активно строится ледовый центр и его отца могли просто пригласить туда работать. Все только мельком на эту ситуацию посмотрели, а всей подноготной не знают. Зато очень быстро сделали выводы", — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.