Тарасова оценила поддержку Малинина в адрес России: «Будем вдвойне болеть за него»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала поддержку американского фигуриста Ильи Малинина в адрес коллег из России.

Ранее Малинин высказал мнение по поводу отстранения россиян от международных турниров: «Я не очень разбираюсь в текущей ситуации, но, так как я люблю фигурное катание, мне хотелось бы посмотреть на выступления российских спортсменов. Мне не нравится, когда вмешивается политика».

— Илья Малинин сказал, что хочет видеть россиян на международных стартах. Можно его поблагодарить и похвалить за такие слова?

— Он так сказал, потому что он хороший человек. Не знаю, повлияет ли это на общественное мнение, но на меня это произвело впечатление, потому что он первый спортсмен такого уровня, кто высказался напрямую. Никто не понимает, за что мы отстранены, и американец с русскими корнями задал правильный вопрос. Мы за него и раньше болели, а теперь будем болеть вдвойне, — заявила Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований под эгидой ISU по политическим причинам с 2022 года.