Роднина поддержала Малинина после его слов о российских фигуристах

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова американского фигуриста Ильи Малинина.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он признался, что хотел бы видеть россиян на международных соревнованиях.

«Он молодец, что у него есть свое мнение. Мы приветствуем его. Его корни из России. Наверное, сказывается и отношение родителей к нашей стране», — сказала Роднина «СЭ».

Малинин родился в Фэрфаксе (штат Виргиния, США) в семье бывших российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой. 21-летний спортсмен является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира и финала Гран-при, а также четырехкратным победителем чемпионата США.