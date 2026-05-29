Стал известен вердикт ISU о переходе сына Плющенко в Азербайджан

Стал известен вердикт Международного союза конькобежцев (ISU) о переходе сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Азербайджан. Об этом сообщает odds.ru.

«Clearance ISU будет выдан Александру Плющенко в ближайшее время — на следующей неделе. Проблем с документами не ожидается, так как Александр не выступал за сборную России на официальных турнирах», — говорит источник издания.

О решении Плющенко-младшего сменить спортивное гражданство стало известно 21 мая. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление. Он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

В апреле в семье Плющенко произошел скандал. Старший сын фигуриста Егор Ермак объявил, что не считает Евгения отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он. Кроме того, сын спортсмена рассказал, что тот отказывался помогать им с матерью финансово. В свою очередь, младший сын Александр Плющенко публично открестился от сводного брата.