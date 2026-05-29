Стал известен вердикт ISU о переходе сына Плющенко в Азербайджан

В апреле в семье Плющенко произошел скандал. Старший сын фигуриста Егор Ермак объявил, что не считает Евгения отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он. Кроме того, сын спортсмена рассказал, что тот отказывался помогать им с матерью финансово. В свою очередь, младший сын Александр Плющенко публично открестился от сводного брата.