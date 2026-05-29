Хореограф Тутберидзе рассказал, для чего возвращаются Трусова и Валиева: «Фанатки своего дела»

Георгий Похилюк, хореограф штаба российского тренера Этери Тутберидзе, высказался о возвращении отечественных фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в соревновательный спорт.

Источник: Sport24

Трусова и Валиева начали вновь выступать на соревнованиях в январе текущего года.

— Насколько целесообразно возвращение Саши и Камилы? Для чего им это?

— Это надо у них спросить. Но мне кажется — доказать себе еще раз, что «я могу». Мы в медиапространстве видим, что они уже восстановили свой контент. Почти восстановили. И это может вызывать только уважение. И это еще раз доказывает, что девчонки — фанатки своего дела. Видимо, они без этого жить не могут. И мне кажется, в этом дело.

— С точки зрения результатов, ты веришь в это возвращение?

— Опять же, надо посмотреть. Как минимум, за этим будет интересно понаблюдать. Я думаю, что они составят серьезную конкуренцию. А особенно если нас допустят (на международные соревнования), — заявил Похилюк в интервью Okko Спорт.