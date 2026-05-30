Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Медведева рассказала, почему стала нанимать охрану

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала на YouTube-канале «Бес комментариев», что стала нанимать охрану, когда на одной из автограф-сессий ей подарил кольцо неизвестный мужчина.

Источник: Соцсети

Инцидент произошел, когда Медведевой было 19 лет.

«Он попросил автограф, вручил букет цветов. Из заднего кармана он достал коробку, встал на колено. Я на панике выхватываю у него коробку, показываю всем, думаю, в шутку переведу. А он встаёт, забирает коробку и такой: “Не надо никому это показывать”. Он мог сделать что угодно», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.