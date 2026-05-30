Загитова будет ловить букет невесты? Медведева раскрыла детали свадьбы

Ильдар сделал Жене предложение в ноябре 2025 года. Перед этим они почти год были в отношениях, встретившись на работе — оба участвовали в проекте «Звездные танцы». Их история любви доходит до поклонников выверенно, как дипломный проект выпускника факультета пиара. Знакомство в красивых декорациях, сразу игра в любовь через танец, время на сближение без особого внимания публики. Потом черно-белая фотосессия в соцсетях для подтверждения факта отношений. Появление на ковровых дорожках в стильных костюмах, согласованных между собой по цвету. Никаких случайных папарацци-фото в неудачных ракурсах и плохом освещении. Наконец, почти идеальное инстаграмное предложение руки и сердца с коленом Ильдара, кольцом известного ювелирного бренда и эмоциями Жени в стиле старого Голливуда.