Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгения Медведева: «Уже поставила 5 программ. Самый страшный момент — когда ты запускаешь музыку, и спортсмен начинает катать программу»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о постановке программ для юных фигуристок.

«Сейчас я встала на новые “рельсы” фигурного катания, я ставлю программы, уже поставлены пять программ. И, конечно, очень волнительно, когда ты впервые выходишь на лед, и перед тобой стоит ребенок 14−15 лет, который в принципе уже вообще-то четверные прыжки прыгает, а я никогда не прыгала четверные прыжки. И мне нужно ей поставить программу. И, конечно же, страшно — где-то ты чувствуешь себя неуверенно.

Я, конечно, помню все, что катала, но теперь совершенно другое фигурное катание. Первую программу поставила, подъезжаешь к тренеру: ну что, ну как. И вот самый страшный момент, это когда ты запускаешь музыку, и спортсмен начинает катать программу. И ты не понимаешь, хорошо ты сделала или нет«, — сказала Медведева на “Дне московского спорта”.