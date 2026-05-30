Евгения Медведева: «С окончания моей карьеры как минимум пять лет уже прошло. Было бы странно, если бы человек за пять лет не поменялся»

Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях во время чемпионата России-2020.
"Книжку закрыли, главу прочитали, еще одну написали, все нормально. На полочку положили, перечитывать много можно, но проживать заново не стоит, много лет уже прошло. С окончания моей карьеры как минимум пять лет уже прошло. Было бы странно, если бы человек за пять или восемь лет не поменялся, согласитесь.
Было бы странно, если бы человек продолжал эмоционировать на какие-то определенные ситуации в жизни. Карьера спортивная была, сейчас она закончена. Пришло время заниматься чем-то другим. И, главное, делать то, что ты делаешь, это действительно хорошо. То есть сейчас у меня фокус внимания смещен на мою медийную деятельность«, — сказала Медведева на “Дне московского спорта”.