Евгения Медведева поставила короткую программу Алисе Мильто

15-летняя Мильто тренируется в группе Светланы Соколовской. Ранее Медведева поставила спортсменке произвольную программу.
«Пару дней назад поставили короткую Алисончику», — написала Медведева в сторис, опубликовав совместное фото с Мильто.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поставила короткую программу фигуристке Алисе Мильто.
