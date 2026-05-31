Евгения Медведева поставила короткую программу Алисе Мильто

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поставила короткую программу фигуристке Алисе Мильто.

Источник: Спортс‘’

15-летняя Мильто тренируется в группе Светланы Соколовской. Ранее Медведева поставила спортсменке произвольную программу.

«Пару дней назад поставили короткую Алисончику», — написала Медведева в сторис, опубликовав совместное фото с Мильто.