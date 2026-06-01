Медведева о соцсетях: «Люди стали проще относиться к хейту. Я уверена, что каждый человек сам о себе знает все досконально»

Фигуристка приняла участие в международном форуме юных олимпийцев «Лайк или рекорд: как сделать соцсети своим партнером?», который проходит в Москве.
"Даже восемь лет назад соцсети не занимали столько времени, как сейчас. Все изменилось — из 8 свободных часов 6 могут уходить на них.
Люди стали проще относиться к хейту. Я уверена, что каждый человек сам о себе знает все досконально. Нужно отделять хорошее от плохого, опираться на мнение близких и воспринимать соцсети как инструмент.
Просто не пишите гневные комментарии. Если увидели плохой комментарий — сразу вычеркивайте его из памяти, вспоминайте только хорошее", — сказала Медведева.
Также она ответила на вопрос, в чем различие между популярными спортсменами и блогерами.
«У спортсменов популярность — это следствие побед, освещение СМИ наших турниров, медалей и рекордов. У блогеров это первоначальная задача, то, к чему стремились целенаправленно. У нас же были спортивные задачи», — цитирует Медведеву ТАСС.