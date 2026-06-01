Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева о соцсетях: «Люди стали проще относиться к хейту. Я уверена, что каждый человек сам о себе знает все досконально»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева посоветовала юным спортсменам не реагировать на негативные комментарии в соцсетях.

Фигуристка приняла участие в международном форуме юных олимпийцев «Лайк или рекорд: как сделать соцсети своим партнером?», который проходит в Москве.

"Даже восемь лет назад соцсети не занимали столько времени, как сейчас. Все изменилось — из 8 свободных часов 6 могут уходить на них.

Люди стали проще относиться к хейту. Я уверена, что каждый человек сам о себе знает все досконально. Нужно отделять хорошее от плохого, опираться на мнение близких и воспринимать соцсети как инструмент.

Просто не пишите гневные комментарии. Если увидели плохой комментарий — сразу вычеркивайте его из памяти, вспоминайте только хорошее", — сказала Медведева.

Также она ответила на вопрос, в чем различие между популярными спортсменами и блогерами.

«У спортсменов популярность — это следствие побед, освещение СМИ наших турниров, медалей и рекордов. У блогеров это первоначальная задача, то, к чему стремились целенаправленно. У нас же были спортивные задачи», — цитирует Медведеву ТАСС.