Вайцеховская о Малинине: «Идея пропустить сезон без очевидной перспективы возвращения не кажется мне стратегически правильной»

Журналист Елена Вайцеховская считает, что идея двукратного чемпиона мира Ильи Малинина о пропуске сезона не будет стратегически правильной.

Источник: Спортс‘’

Ранее американский фигурист заявлял о возможной паузе в карьере.

"Посмотрела очередную фотосессию Ильи Малинина для журнала Dazed, и почему-то вспомнилось, как в свое время Анна Курникова, выиграв какой-то из относительно крупных турниров, получила приглашение сняться для модного глянца, типа ELLE, или что-то вроде. Съемка действительно вышла классной, и Аня даже сказала, что вот оно — занятие мечты. Типа — зачем убиваться на корте, если те же самые деньги можно заработать, прохаживаясь по подиуму?

Говорила она это, похоже, всерьез, потому что почти сразу появился комментарий кого-то из больших фигур модельного бизнеса. Сводился он к тому, что моделей в этом бизнесе более чем достаточно, конкуренция жесточайшая, и юная дама должна понимать: она интересна глянцевым журналам только до тех пор, пока хорошо играет в теннис.

Именно поэтому, кстати, озвученная Малининым идея, возможно, пропустить сезон (без очевидной перспективы возвращения) не кажется мне стратегически правильной. Контракты и деньги это, безусловно, хорошо, но без результата все это очень быстро может свестись к названию самого известного из романов американской писательницы Бел Кауфман", — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

