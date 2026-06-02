Вайцеховская о Малинине: «Идея пропустить сезон без очевидной перспективы возвращения не кажется мне стратегически правильной»

"Посмотрела очередную фотосессию Ильи Малинина для журнала Dazed, и почему-то вспомнилось, как в свое время Анна Курникова, выиграв какой-то из относительно крупных турниров, получила приглашение сняться для модного глянца, типа ELLE, или что-то вроде. Съемка действительно вышла классной, и Аня даже сказала, что вот оно — занятие мечты. Типа — зачем убиваться на корте, если те же самые деньги можно заработать, прохаживаясь по подиуму?