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Татьяна Тарасова: «У Малинина уникальные способности, его знает весь мир. Он справится с тем, чтобы поднять фигурное катание на новый уровень»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского фигуриста Ильи Малинина о том, что он хочет поднять фигурное катание на новый уровень внимания.

«Я хочу, чтобы фигурное катание стало одним из крупнейших видов спорта и форм искусства в мире», — сказал Малинин в интервью журналу Dazed.

"Илья талантливый человек, он сможет с этим справиться. На него билеты будут покупать, его знает весь мир. У него уникальные способности. Такое стремление прекрасно.

Мы тоже всегда популяризировали наш вид. На протяжении многих десятилетий в самом великом шоу Тома Коллинза наши спортсмены всегда катались в конце. Потому что они были чемпионами олимпийских игр, мира, Европы. Такие заслуги у них были на протяжении многих десятилетий. Они завоевали себе это право", — сказала Тарасова.

«Мне бы хотелось отдохнуть от фигурного катания». Малинин расклеился?