Татьяна Тарасова: «У Малинина уникальные способности, его знает весь мир. Он справится с тем, чтобы поднять фигурное катание на новый уровень»

Мы тоже всегда популяризировали наш вид. На протяжении многих десятилетий в самом великом шоу Тома Коллинза наши спортсмены всегда катались в конце. Потому что они были чемпионами олимпийских игр, мира, Европы. Такие заслуги у них были на протяжении многих десятилетий. Они завоевали себе это право", — сказала Тарасова.