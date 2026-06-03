Татьяна Тарасова: «У Малинина уникальные способности, его знает весь мир. Он справится с тем, чтобы поднять фигурное катание на новый уровень»

«Я хочу, чтобы фигурное катание стало одним из крупнейших видов спорта и форм искусства в мире», — сказал Малинин в интервью журналу Dazed.
"Илья талантливый человек, он сможет с этим справиться. На него билеты будут покупать, его знает весь мир. У него уникальные способности. Такое стремление прекрасно.
Мы тоже всегда популяризировали наш вид. На протяжении многих десятилетий в самом великом шоу Тома Коллинза наши спортсмены всегда катались в конце. Потому что они были чемпионами олимпийских игр, мира, Европы. Такие заслуги у них были на протяжении многих десятилетий. Они завоевали себе это право", — сказала Тарасова.
«Мне бы хотелось отдохнуть от фигурного катания». Малинин расклеился?