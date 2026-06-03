«Вращения Валиевой, скольжение Муравьевой, техника Дикиджи». Туктамышева назвала лучших российских фигуристов по разным качествам

"Усердие, восприимчивость к новой информации и желание отточить все свои детали до стопроцентного, хорошего исполнения любой детали в программе — мне нравится, как Женя [Семененко] это все понимает, и Петя [Гуменник]. Техника лутца, и вообще вся техника мне нравится у Влада Дикиджи. Он очень тонкий, очень четко все исполняет.
Скольжение… Мне нравится, как катается Соня Муравьева. Когда она уверена в этом, что она хорошо катается, у нее может прекрасно все получаться — и в артистизме, и в коньке. Вращения хорошие, мне кажется, вообще самые лучшие у Камилы Валиевой. Ее скорость, ее гибкость — это ее большой плюс«, — сказала Туктамышева в “Подкасте хореографа”.