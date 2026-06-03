«Вращения Валиевой, скольжение Муравьевой, техника Дикиджи». Туктамышева назвала лучших российских фигуристов по разным качествам

Скольжение… Мне нравится, как катается Соня Муравьева. Когда она уверена в этом, что она хорошо катается, у нее может прекрасно все получаться — и в артистизме, и в коньке. Вращения хорошие, мне кажется, вообще самые лучшие у Камилы Валиевой. Ее скорость, ее гибкость — это ее большой плюс«, — сказала Туктамышева в “Подкасте хореографа”.