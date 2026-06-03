Елизавета Туктамышева: «Мне кажется, круто быть Мишиным. Хочу, чтобы я в 85 лет работала — у меня есть наглядный пример»

"Он очень круто выстраивает процесс подготовки. У него есть какая-то стратегия. Он очень дальновидный, он понимает, как выстраивать сезон или даже несколько, жизнь спортсмена. Для него это один из ключевых факторов, потому что когда ты дальновидный, ты не впадаешь в панику в моменте. Я не знаю, как этому научиться. У Алексея Николаевича это прекрасно получается.