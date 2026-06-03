Елизавета Туктамышева: «Мне кажется, круто быть Мишиным. Хочу, чтобы я в 85 лет работала — у меня есть наглядный пример»

"Он очень круто выстраивает процесс подготовки. У него есть какая-то стратегия. Он очень дальновидный, он понимает, как выстраивать сезон или даже несколько, жизнь спортсмена. Для него это один из ключевых факторов, потому что когда ты дальновидный, ты не впадаешь в панику в моменте. Я не знаю, как этому научиться. У Алексея Николаевича это прекрасно получается.
Плюс он очень четко понимает подготовку прыжкового контента. В начале сезона, в конце сезона. Не любит зацикливаться на чем-то одном. Ему важно развивать спортсмена в разных направлениях.
Наверное, вот эти два [качества] для меня основные. Я очень любила с ним заниматься над техникой или в группе, потому что каким-то замечательным образом ты выравниваешься. Через простоту, через простые упражнения, но в важном порядке. В какой-то определенный день ты становишься чище, ровнее, и это как волшебство какое-то«, — сказала Туктамышева в “Подкасте хореографа”.
— Алексею Николаевичу исполнилось 85. Ты себя можешь представить в этом возрасте?
— Нет, я пока об этом не думала.
— Ты через [много] лет — это кто?
— Пока я вижу себя человеком, который живет в фигурном катании. У меня есть наглядный пример. Мне кажется, круто быть Алексеем Николаевичем, ха-ха. Я вижу, как он любит то, что делает, с каким интересом он тренирует. И при этом уезжает на дачу, готовит там, в семье. Мне кажется, это круто.
Я очень хочу, чтобы у меня была насыщенная жизнь, яркая. Чтобы я в 85 лет точно работала. Пока у меня есть наглядный пример, я ассоциирую себя с тем, что я вижу, — добавила фигуристка.