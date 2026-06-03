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Елизавета Туктамышева: «Я никогда не верила, что сделаю тройной аксель и четверной. Я не умею мечтать, и меня это немного стопорит»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева зааявила, что не умеет мечтать.

— Самая крутая мечта, самая верхняя планка, которую ты можешь себе сейчас вообразить?

— Я вообще не очень люблю мечтать. Я настолько реалист, что я вообще не люблю загадывать. Хотя мне бы, конечно, не помешало немножко пообъемнее воспринимать, что я могу. Потому что у меня всегда было такое, что я сомневалась в том, что я сделаю.

Я никогда не верила, что сделаю тройной аксель. Я никогда не верила, что сделаю четверной. Первые четыре дня. Я за неделю выучила, но первые четыре дня я не верила, что это возможно. Не верила, что могу сделать четверной лутц. Хотя потом смотрю видео и понимаю, что люди с меньшей высотой делают четверной лутц.

Я не умею мечтать, и меня это немного стопорит, поэтому я не могу на ваш вопрос ответить.

— Я сознательно тебя на это раскручиваю.

— Я понимаю. Наверное, больше тренер. Было бы круто воспитать чемпиона. Или не воспитать и просто любить свое дело. Я не знаю еще, каким я буду тренером. Но все равно я ассоциирую себя с этим.

— Я тебе со стороны могу сказать: ты будешь хорошим тренером.

— Не знаю. Может, я буду слишком мягким, и все будут мной пользоваться, ха-ха, — сказала Туктамышева в «Подкасте хореографа».