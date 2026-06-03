Елизавета Туктамышева: «Я никогда не верила, что сделаю тройной аксель и четверной. Я не умею мечтать, и меня это немного стопорит»

— Я вообще не очень люблю мечтать. Я настолько реалист, что я вообще не люблю загадывать. Хотя мне бы, конечно, не помешало немножко пообъемнее воспринимать, что я могу. Потому что у меня всегда было такое, что я сомневалась в том, что я сделаю.