Елизавета Туктамышева: «Я никогда не верила, что сделаю тройной аксель и четверной. Я не умею мечтать, и меня это немного стопорит»

— Самая крутая мечта, самая верхняя планка, которую ты можешь себе сейчас вообразить?
— Я вообще не очень люблю мечтать. Я настолько реалист, что я вообще не люблю загадывать. Хотя мне бы, конечно, не помешало немножко пообъемнее воспринимать, что я могу. Потому что у меня всегда было такое, что я сомневалась в том, что я сделаю.
Я никогда не верила, что сделаю тройной аксель. Я никогда не верила, что сделаю четверной. Первые четыре дня. Я за неделю выучила, но первые четыре дня я не верила, что это возможно. Не верила, что могу сделать четверной лутц. Хотя потом смотрю видео и понимаю, что люди с меньшей высотой делают четверной лутц.
Я не умею мечтать, и меня это немного стопорит, поэтому я не могу на ваш вопрос ответить.
— Я сознательно тебя на это раскручиваю.
— Я понимаю. Наверное, больше тренер. Было бы круто воспитать чемпиона. Или не воспитать и просто любить свое дело. Я не знаю еще, каким я буду тренером. Но все равно я ассоциирую себя с этим.
— Я тебе со стороны могу сказать: ты будешь хорошим тренером.
— Не знаю. Может, я буду слишком мягким, и все будут мной пользоваться, ха-ха, — сказала Туктамышева в «Подкасте хореографа».