Режиссер Антон Маслов: «Возвращение наших спортсменов — это большая важная тема»

1 октября в прокат выйдет спортивная драма Маслова «Учитель фехтования». Картина основана на истории олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян, завоевавшей золото чемпионата мира после нескольких лет ограничений на участие в соревнованиях.
"Для меня это очень важная тема. Я хотел рассказать про то, как мы потихонечку возвращаемся, и сколько бы нас ни давили, мы во что бы то ни стало приходим и выигрываем. Мне кажется, возвращение наших спортсменов — это большая важная тема.
Когда тебя этого лишают на несколько лет, возникает ощущение, будто ты лишен самого главного. Спортсмены готовятся именно к международным стартам, и когда такой возможности нет, это очень тяжело воспринимается", — сказал Маслов.
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