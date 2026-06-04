Режиссер Антон Маслов: «Возвращение наших спортсменов — это большая важная тема»

"Для меня это очень важная тема. Я хотел рассказать про то, как мы потихонечку возвращаемся, и сколько бы нас ни давили, мы во что бы то ни стало приходим и выигрываем. Мне кажется, возвращение наших спортсменов — это большая важная тема.