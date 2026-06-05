Роднина — о смене спортивного гражданства сыном Плющенко: «Не важно, за какую страну и где он будет выступать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировал смену Александром Плющенко спортивного гражданства.
"Парню 13 лет. Понятное дело, что не он принимал решение, и в этом возрасте он никогда не получит другого гражданства, если это гражданство не принимает кто-то из родителей. Это закон. Понимаете, вот мы все уперлись в этого мальчика. Мы даже не думаем о том, что можем навредить его психике, не важно, за какую страну и где он будет выступать. Просто это нормальный ребенок, которому 13 лет.
Почему мы не нервничаем, почему вот у Этери Тутберидзе дочка с тремя гражданствами выступает на Олимпийских играх то за Россию, то за Грузию? Здесь все нормально? Вас не волнует это? Саша Плющенко не находился ни в каких списках и никакие стипендии к нему не относятся. Он никогда не выступал за сборную России. По большому счету, он свободный художник. Ну, а все вопросы — к родителям", — приводит ТАСС слова Родниной.
21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко и 18-летняя Вероника Жилина из академии «Ангелы Плющенко» намерены с сезона-2026/27 выступать за Азербайджан.
Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан. ФФККР отпустила 13-летнего фигуриста в другую сборную.