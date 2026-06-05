Роднина — о смене спортивного гражданства сыном Плющенко: «Не важно, за какую страну и где он будет выступать»

"Парню 13 лет. Понятное дело, что не он принимал решение, и в этом возрасте он никогда не получит другого гражданства, если это гражданство не принимает кто-то из родителей. Это закон. Понимаете, вот мы все уперлись в этого мальчика. Мы даже не думаем о том, что можем навредить его психике, не важно, за какую страну и где он будет выступать. Просто это нормальный ребенок, которому 13 лет.