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Роднина — о смене спортивного гражданства сыном Плющенко: «Не важно, за какую страну и где он будет выступать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировал смену Александром Плющенко спортивного гражданства.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировал смену Александром Плющенко спортивного гражданства.

"Парню 13 лет. Понятное дело, что не он принимал решение, и в этом возрасте он никогда не получит другого гражданства, если это гражданство не принимает кто-то из родителей. Это закон. Понимаете, вот мы все уперлись в этого мальчика. Мы даже не думаем о том, что можем навредить его психике, не важно, за какую страну и где он будет выступать. Просто это нормальный ребенок, которому 13 лет.

Почему мы не нервничаем, почему вот у Этери Тутберидзе дочка с тремя гражданствами выступает на Олимпийских играх то за Россию, то за Грузию? Здесь все нормально? Вас не волнует это? Саша Плющенко не находился ни в каких списках и никакие стипендии к нему не относятся. Он никогда не выступал за сборную России. По большому счету, он свободный художник. Ну, а все вопросы — к родителям", — приводит ТАСС слова Родниной.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко и 18-летняя Вероника Жилина из академии «Ангелы Плющенко» намерены с сезона-2026/27 выступать за Азербайджан.

Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан. ФФККР отпустила 13-летнего фигуриста в другую сборную.