«Что может быть лучше, чем шляпа». Гуменник выложил фото с Туктамышевой из Голливуда

«Что может быть лучше, чем шляпа», — написал Гуменник в соцсети, выложив снимки.
Гуменник — действующий чемпион России в одиночном катании, Туктамышева — чемпионка мира 2015 года. Они находятся в США на сборах у Рафаэля Арутюняна, к которому также приезжали в прошлом году.
Туктамышева и Гуменник больше не скрываются: они все-таки вместе.
Фото: страница Петра Гуменника.
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