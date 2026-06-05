Песков считает фигуристку Медведеву великой спортсменкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес российскую фигуристку, двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгению Медведеву к великим спортсменам. Такое мнение он высказал в интервью в блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Ты лучше других знаешь — и радость, и эйфорию от побед, и боль падений, и все. Все великие спортсмены, я тебя отношу именно к такой когорте, все это прекрасно знают», — сказал Песков, обращаясь к Медведевой, которая брала у него интервью в качестве блогера.
ТАСС — генеральный информационный партнер ПМЭФ.