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«Вставать в шесть утра — стрем». Медведева взяла интервью у Пескова в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева взяла интервью у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: Спортс‘’

Песков ответил на вопросы фигуристки в блогерской студии VK Видео в рамках Петербургского международного экономического форума.

В частности, Медведева провела блиц-опрос «стрем или норм».

— Я называю вещи, а вы быстро отвечаете, норм для вас это или стрем. Вот, например, борода для вас — это норм или стрем?

— Стрем.

— Читать новости про себя?

— Про себя — без разницы.

— Узнавать новости из TikTok?

— Не пользуюсь. Стрем, значит, да.

— Вставать в шесть утра?

— Стрем. Просыпаюсь где-то ближе к восьми.

— Отвечать «без комментариев»?

— Стрем, — ответил Песков.