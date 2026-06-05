«Вставать в шесть утра — стрем». Медведева взяла интервью у Пескова в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ

Песков ответил на вопросы фигуристки в блогерской студии VK Видео в рамках Петербургского международного экономического форума.
В частности, Медведева провела блиц-опрос «стрем или норм».
— Я называю вещи, а вы быстро отвечаете, норм для вас это или стрем. Вот, например, борода для вас — это норм или стрем?
— Стрем.
— Читать новости про себя?
— Про себя — без разницы.
— Узнавать новости из TikTok?
— Не пользуюсь. Стрем, значит, да.
— Вставать в шесть утра?
— Стрем. Просыпаюсь где-то ближе к восьми.
— Отвечать «без комментариев»?
— Стрем, — ответил Песков.