Авербух: «На каком основании Валиева и Трусова могут быть включены в состав сборной России? Тогда и меня включите»

«Как Валиева и Трусова могут быть включены в состав сборной России? На каком основании? Тогда и меня включите в состав — какая вам разница? Если я сейчас всем объявлю, что возобновил карьеру, меня разве надо будет в сборную вернуть по старым заслугам? Если Трусова и Валиева будут выигрывать, тогда попадут в сборную.



Безусловно, они очень талантливые и молодые девочки. Все в их руках и силах. Валиева и Трусова настроены по-боевому. Уверен, мы все выиграем от этой интересной борьбы. У них есть все шансы на попадание в сборную и завоевание больших титулов», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.