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Авербух: «На каком основании Валиева и Трусова могут быть включены в состав сборной России? Тогда и меня включите»

Вице-чемпион Олимпиады, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о невключении Камилы Валиевой и Александры Трусовой в состав сборной России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин подтвердил, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включила в состав сборной России Камилу Валиеву и Александру Трусову.

«Как Валиева и Трусова могут быть включены в состав сборной России? На каком основании? Тогда и меня включите в состав — какая вам разница? Если я сейчас всем объявлю, что возобновил карьеру, меня разве надо будет в сборную вернуть по старым заслугам? Если Трусова и Валиева будут выигрывать, тогда попадут в сборную.

Безусловно, они очень талантливые и молодые девочки. Все в их руках и силах. Валиева и Трусова настроены по-боевому. Уверен, мы все выиграем от этой интересной борьбы. У них есть все шансы на попадание в сборную и завоевание больших титулов», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.