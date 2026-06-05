Татьяна Тарасова: «Главное, что Трусова и Валиева возвращаются. Они своим катанием и будущими успехами заработают пребывание в сборной»

Камила Валиева и Александра Трусова были включены в резерв.
"Посмотрим, кто будет лучший, когда пройдет чемпионат страны. Меня ничего не удивило абсолютно. Можно быть в сборной, можно в ней не находиться.
Главное, что Трусова и Валиева возвращаются. Они своим катанием и будущими успехами заработают пребывание в сборной. Не думаю, что они возвращаются ради шестых мест, их цель — только первые места.
Я бы хотела, чтобы у них все получилось", — сказала Тарасова.
Валиева и Трусова в резерве сборной на сезон. В списках все по делу?