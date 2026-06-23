Роднина о словах Тутберидзе про фигуристок: «Когда мы молодым спортсменкам предъявляем претензии из-за стиля и харизмы, нужно спрашивать и у их тренеров тоже»

Мне сложно выделить конкретную проблему, потому что я этих фигуристок видела только по телевизору. Когда мы таким молодым спортсменкам предъявляем претензии из-за стиля и харизмы, такое нужно спрашивать и у их тренеров тоже. Девочкам по 16−17 лет, они еще совсем молодые. Здесь все нужно делить пополам и брать во внимание тренерский штаб. Если результат отрицательный, это тоже плод совместной работы, а не минус конкретного спортсмена", — сказала Роднина.