«Крика на тренировках у меня не было и не будет». Истории Тамары Москвиной

— Кавагути и Смирнов. Такая пара невезучая! Я счастливый человек — а эти нефартовые фантастически. Я не верю ни в каких богов, но вот бывает — травмы и неудачи преследуют. Все приготовила, везде соломку подстелила. Раз — и какая-то лажа. Потом еще одна и еще…