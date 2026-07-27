Глейхенгауз об уходе Валиевой: «Ситуация с допингом нанесла травму всем. Это не могло пройти бесследно»

После окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Валиева возобновила карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.
— Как произошел уход Камилы Валиевой из вашей группы? И почему? При каких обстоятельствах?
— Жизнь так сложилась. Каждый человек в какой-то момент чувствует или решает, что для него лучше. Камила пришла попрощаться, сообщить о своем решении, мы обнялись, нормально пообщались, выслушали ее версию, мнение, почему так происходит. Но и сами в тот момент понимали, что к этому есть предпосылки в силу того количества времени и объемов, которые она проводила в шоу у Тани Навки, и то, как строилось их общение, и то, как она ее окружила заботой, к этому все шло.
— Ты легко это принял? Или таких спортсменов сложно отпускать?
— Как можно что-то легко принять? Просто с Камилой здесь особенная история с тем, что у нас она такая девочка, которую было бессмысленно пушить, повышать голос. Это не нужно было никогда в тренировочном процессе, поэтому никаких конфликтов особо никогда не возникало. Это всегда была плодотворная совместная работа. И то, как и Этери Георгиевна всегда о ней отзывалась в интервью…
Вся эта ситуация, конечно же, подразбила эти отношения, в любом случае нанесла травму всем — и Камиле, и нам, тренерскому штабу. Я имею в виду не ее уход, а ситуацию с допингом. И вся Олимпиада — все равно это был небольшой перелом.
Для спортсмена, молодой, маленькой еще девочки, несовершеннолетней это не могло пройти бесследно. Я уверен, что ей было тяжело, может быть, даже психологически приходить на тренировку, нас все время видеть. Может быть, она чувствовала, что ей психологически легче сменить обстановку — и это ей даст какой-то новый заряд для эмоций. Это просто обидно, но ты это понимаешь и принимаешь, — сказал Глейхенгауз в интервью Okko.