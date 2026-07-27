Глейхенгауз об уходе Валиевой: «Ситуация с допингом нанесла травму всем. Это не могло пройти бесследно»

— Жизнь так сложилась. Каждый человек в какой-то момент чувствует или решает, что для него лучше. Камила пришла попрощаться, сообщить о своем решении, мы обнялись, нормально пообщались, выслушали ее версию, мнение, почему так происходит. Но и сами в тот момент понимали, что к этому есть предпосылки в силу того количества времени и объемов, которые она проводила в шоу у Тани Навки, и то, как строилось их общение, и то, как она ее окружила заботой, к этому все шло.