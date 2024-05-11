Названы лучшие упражнения для остановки старения

Журналисты рекомендовали выполнять планку, скручивания, подъемы прямых ног, скручивания стоя, приседания с махами, а также подъемы на носки.

Последним следует сделать упражнение «мертвый жук», для выполнения которого нужно лечь на спине, согнув ноги на 90 градусов. На выдохе необходимо выпрямить противоположную руку и ногу, сохраняя неподвижным поясничный отдел позвоночника. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и выполнить упражнение другими рукой и ногой.