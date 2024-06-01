10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер дала советы для избавления от целлюлита

Фитнес-тренер Арина Кузьмина дала советы женщинам, которые хотят избавиться от целлюлита. Ее слова приводит NGS24.ru.

Источник: РИА "Новости"

Специалист посоветовала делать кардио-упражнения на пульсе 120−140 ударов в минуту и совмещать их с силовыми тренировками. Она также рекомендовала сбалансированно питаться. «Голодовками можно сделать еще хуже, и целлюлит появится и у худенькой девочки», — завила Кузьмина.

Кроме того, специалист рассказала о пользе витаминов и БАДов, однако принимать их нужно только после сдачи анализов и консультации с врачом. «Нужно также работать с лимфой, делать утренние зарядки, дыхательную гимнастику, работать с диафрагмой и осанкой», — подчеркнула тренер.

Ранее журналисты Men Today назвали три упражнения, которые опасны для людей старше 40 лет. Это интенсивные кардионагрузки, наклоны и скручивания.

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