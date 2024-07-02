08:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для водителей

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала лучшие упражнения для тех, кто проводит много времени за рулем. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: Чемпионат.com

По словам специалиста, тренироваться можно прямо в пробках. «Повращайте кистями рук по часовой стрелке, а затем против. Сожмите пальцы рук в кулаки, затем разожмите их и повторите пару раз. Не забывайте про гимнастику глаз», — добавила тренер.

Соболь также посоветовала водителям сжимать и разжимать ягодицы для снижения риска застоя крови в области малого таза. «Снять напряжение с позвоночника поможет вдавливание лопаток и поясницы в сиденье. Плотно упритесь ими, продержите 2−3 секунды в напряженном состоянии, а затем расслабьте», — объяснила эксперт.

Ранее Соболь посоветовала упражнения для офисных работников. Для расслабления спины тренер рекомендовала наклониться вниз, расслабить руки и побыть в таком положении 30 секунд или, сидя на стуле, сделать скручивания.

Читайте также от «Lenta.ru»
Определились все участники плей-офф Евро-2024
В сборной Франции случился конфликт перед плей-офф Евро-2024
В Грузии назвали сумму премии футбольной сборной страны за выход в плей-офф Евро
Фетисов назвал цель дискриминации российских спортсменов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь