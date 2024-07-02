Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для водителей

По словам специалиста, тренироваться можно прямо в пробках. «Повращайте кистями рук по часовой стрелке, а затем против. Сожмите пальцы рук в кулаки, затем разожмите их и повторите пару раз. Не забывайте про гимнастику глаз», — добавила тренер.

Соболь также посоветовала водителям сжимать и разжимать ягодицы для снижения риска застоя крови в области малого таза. «Снять напряжение с позвоночника поможет вдавливание лопаток и поясницы в сиденье. Плотно упритесь ими, продержите 2−3 секунды в напряженном состоянии, а затем расслабьте», — объяснила эксперт.