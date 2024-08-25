Россиянам посоветовали четыре лучших упражнения для сохранения молодости тела после 50 лет

Кроме того, людям после 50 лет посоветовали делать ягодичный мост для укрепления ягодиц и подколенных сухожилий и улучшения устойчивость позвоночника. Последнее упражнение — удары или толчки ногой, чтобы проработать квадрицепсы, ягодицы, внешнюю поверхность бедер и мышцы кора.