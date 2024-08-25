Фитнес-тренер дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелета

Филиппенко рекомендовал совершать регулярные разминки. «Каждые 1−2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10−15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов», — заявил он.