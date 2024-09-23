Российская фигуристка раскрыла секрет сохранения фигуры в переходном возрасте

На обед, который состоялся в 13:30, спортсменка съела угольную треску, овощи, моцареллу. Через два часа у нее был перекус из персика и шоколада без сахара. Ужин у Горбачевой прошел в 18:00, она ела салат из огурцов и помидоров, заправленный йогуртом, а также куриную грудку.