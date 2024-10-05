Врач объяснила важность укрепления мышц-стабилизаторов

«Мышцы-стабилизаторы — это вид мышц, которые обеспечивают фиксацию и устойчивость частей скелета друг относительно друга. Они удерживают органы и кости при выполнении движений с различной амплитудой», — заявила Лымарь. Она добавила, что к мышцам-стабилизаторам относятся мышцы спины и пресса, ягодичные мышцы, подостная мышца.