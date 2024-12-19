Россиянам посоветовали три простых упражнения после переедания

В первую очередь авторы подчеркнули, что после плотного приема пищи не стоит тренироваться интенсивно, но отказываться от активности совсем не стоит. «Можно прогуляться в обычном темпе в течение 15−30 минут. Это улучшит кровообращение, ускорит перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник, снизит риск изжоги и уменьшит вздутие», — отмечено в материале.