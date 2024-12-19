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Россиянам посоветовали три простых упражнения после переедания

Журналисты Men Today посоветовали россиянам три простых упражнения после переедания. Об этом сообщается в материале издания.

Источник: Freepik

В первую очередь авторы подчеркнули, что после плотного приема пищи не стоит тренироваться интенсивно, но отказываться от активности совсем не стоит. «Можно прогуляться в обычном темпе в течение 15−30 минут. Это улучшит кровообращение, ускорит перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник, снизит риск изжоги и уменьшит вздутие», — отмечено в материале.

Также авторы рекомендовали делать легкие наклоны вперед-назад и вбок с рукой. Кроме того, они предложили выполнять полувыпады в стороны.

Ранее немецкие ученые назвали лучшую тренировку против старости. Они рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты.