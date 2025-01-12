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Названы лучшие упражнения для прокачки всего тела

Фитнес-тренер Джереми Этьер назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела. Его слова приводит Men Today.

Источник: Getty Images

Первое упражнение рассчитано на верхнюю часть груди. Им является жим гантелей на наклонной скамье. Следующими станут приседания со штангой. Они развивают ягодицы, укрепляют и развивают приводящие мышцы квадрицепсов и поясницу. Третье упражнение — тяга гантелей к груди, оно нацелено на мышцы средней и верхней части спины.

Далее Этьер предлагает проработать подколенные сухожилия, выполняя сгибания ног сидя. Последние два упражнения в тренировке нацелены на мышцы рук — бицепсе и трицепсе. Для этого необходимо сделать сет из сгибаний рук с гантелями на наклонной скамье, а затем — разгибание рук с гантелями над головой.

Ранее фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.