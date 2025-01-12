Названы лучшие упражнения для прокачки всего тела

Далее Этьер предлагает проработать подколенные сухожилия, выполняя сгибания ног сидя. Последние два упражнения в тренировке нацелены на мышцы рук — бицепсе и трицепсе. Для этого необходимо сделать сет из сгибаний рук с гантелями на наклонной скамье, а затем — разгибание рук с гантелями над головой.