Названы лучшие упражнения для прокачки всего тела

Первое упражнение рассчитано на верхнюю часть груди. Им является жим гантелей на наклонной скамье. Следующими станут приседания со штангой. Они развивают ягодицы, укрепляют и развивают приводящие мышцы квадрицепсов и поясницу. Третье упражнение — тяга гантелей к груди, оно нацелено на мышцы средней и верхней части спины.
Далее Этьер предлагает проработать подколенные сухожилия, выполняя сгибания ног сидя. Последние два упражнения в тренировке нацелены на мышцы рук — бицепсе и трицепсе. Для этого необходимо сделать сет из сгибаний рук с гантелями на наклонной скамье, а затем — разгибание рук с гантелями над головой.
Ранее фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.