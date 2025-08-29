Тяга гантелей: простое упражнение для сильной спины и красивой осанки

При выполнении тяги гантелей основную нагрузку принимают крупные мышечные группы, поэтому упражнение считается базовым. Оно не только укрепляет мышцы спины и улучшает осанку, но и развивает силу хвата, стабилизирует корпус, дополнительно включает мышцы рук и плечевого пояса. В этой статье разберем, какие мышцы задействуются, чем отличаются разные варианты упражнения, как правильно выполнять тягу в наклоне, румынскую и становую с гантелями, а также на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок и получить максимум пользы.