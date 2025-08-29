Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяга гантелей: простое упражнение для сильной спины и красивой осанки

Это упражнение можно включить в любую силовую программу: тяга гантелей делает спину сильной и выносливой.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина выполняет тягу гантелей
Тяга гантелей — простое, но эффективное упражнение Источник: https://ru.freepik.com

При выполнении тяги гантелей основную нагрузку принимают крупные мышечные группы, поэтому упражнение считается базовым. Оно не только укрепляет мышцы спины и улучшает осанку, но и развивает силу хвата, стабилизирует корпус, дополнительно включает мышцы рук и плечевого пояса. В этой статье разберем, какие мышцы задействуются, чем отличаются разные варианты упражнения, как правильно выполнять тягу в наклоне, румынскую и становую с гантелями, а также на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок и получить максимум пользы.

Главное о тяге гантелей

Чтобы быстро понять, зачем включать это упражнение в тренировки, разберем ключевые факты:

  • относится к силовым базовым упражнениям;
  • основная цель — развитие мышц спины и улучшение осанки;
  • дополнительно работают руки, плечи и мышцы кора;
  • развивает силу хвата и стабилизацию корпуса;
  • подходит для любого уровня подготовки;
  • можно выполнять дома или в зале, нужен лишь минимальный инвентарь;
  • разные варианты позволяют смещать акцент нагрузки;
  • правильная техника минимизирует риск травм и повышает эффективность.

Техника выполнения разных вариантов тяги гантелей

Упражнение имеет несколько вариаций, и каждая по-своему распределяет нагрузку между мышечными группами. Разобрав технику, можно выбрать тот вариант, который лучше соответствует целям тренировки: набор мышечной массы, проработка спины или развитие функциональной силы.

Тяга гантелей в наклоне

Классический вариант, при котором корпус наклоняется почти параллельно полу (примерно 70−80°). Спина остается прямой, колени слегка согнуты, гантели опущены вниз. На выдохе поднимайте их к поясу, сводя лопатки вместе.

Акцент нагрузки: широчайшие мышцы спины, ромбовидные, задние дельтовидные, средняя часть трапеций.

Становая тяга с гантелями

Исходное положение — гантели в руках перед бедрами, стопы на ширине таза. Движение начинается с одновременного сгибания коленей и наклона корпуса, спина прямая, гантели движутся вдоль ног. Опускайтесь до уровня, когда гантели достигают середины голени или пола при сохранении прямой спины.

Акцент нагрузки: ягодичные мышцы, бицепсы бедра, разгибатели спины, трапеции и предплечья. Это базовое многосуставное упражнение, задействующее практически все тело.

Румынская тяга с гантелями

От становой румынская тяга отличается меньшим включением квадрицепсов и большим растяжением задней поверхности бедра.

Иногда это упражнение называют «мертвой тягой», но правильнее использовать термин «румынская тяга».

Выполняется с прямыми, но не заблокированными коленями. Движение начинается с отведения таза назад, гантели скользят вдоль ног. Опускайтесь до чувства растяжения в задней поверхности бедра (обычно до середины голени), затем возвращайтесь в исходное положение, включая ягодицы и бедра.

Акцент нагрузки: ягодичные мышцы, бицепсы бедра, разгибатели позвоночника.

Тяга гантели одной рукой к поясу

Ключевое упражнение для развития ширины и толщины спины. Имеет два варианта:

  • С опорой (классический): одна рука и колено упираются в скамью, спина параллельна полу. Такой вариант позволяет работать с большим весом и максимально концентрироваться на широчайших.

Акцент нагрузки: изолированная проработка широчайших и ромбовидных мышц, средней части трапеций.

  • Без опоры (стоя в наклоне): упражнение не базовоеи подходит скорее опытным спортсменам, выполняется без фиксации на скамье. Свободная рука отводится назад или упирается в пояс для равновесия. Этот вариант сильнее нагружает стабилизаторы корпуса и требует меньшего веса.

Акцент нагрузки: широчайшие мышцы + комплексная работа кора (косые живота, разгибатели спины).

Общий акцент нагрузки: широчайшие мышцы спины, ромбовидные, трапеции, задние дельты.

Тяга гантелей на наклонной скамье

Исходное положение — лежа грудью на наклонной скамье (угол 30−45°), руки с гантелями свободно свисают вниз. Подъем выполняется к груди или поясу.

Акцент нагрузки: широчайшие мышцы и задние дельтовидные. При этом нагрузка на поясницу минимальна, что делает упражнение безопасным при проблемах со спиной.

Общие советы по выполнению упражнений

Чтобы тяга гантелей приносила пользу и не приводила к перегрузкам, важно соблюдать несколько правил:

  • Следите за положением спины. Она должна оставаться прямой, с естественным прогибом в пояснице. Скругленная спина резко повышает риск травм.
  • Не берите слишком большой вес. Для роста силы и мышц важна техника. Если амплитуда сокращается или движения становятся рывковыми, значит, вес выбран неправильно.
  • Контролируйте дыхание. Подъем выполняется на выдохе, опускание — на вдохе. Это помогает поддерживать стабильность и ритм.
  • Разогревайтесь перед тренировкой. Легкая разминка и суставная гимнастика уменьшают риск травм.
  • Используйте зеркало или съемку на видео. Это помогает увидеть ошибки в технике и скорректировать их.
  • Не игнорируйте мышцы кора. Чем лучше они включаются в работу, тем безопаснее для поясницы.
  • Постепенно увеличивайте нагрузку. Сначала отработайте технику с легким весом, а затем постепенно добавляйте килограммы.