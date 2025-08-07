Мертвая тяга: зачем она нужна, даже если вы не бодибилдер — техника и варианты

Это базовое силовое упражнение, при котором вы поднимаете штангу или другой снаряд с пола за счет работы ног, спины и корпуса. Мертвую тягу включают в тренировки, чтобы укрепить заднюю цепь мышц — ягодицы, бедра, спину — и развить функциональную силу, нужную в повседневной жизни и спорте. Правильно выполненная тяга помогает улучшить осанку, снизить риск травм и увеличить общий тонус мышц. В этой статье разберемся, как выполнять упражнение правильно, зачем оно нужно, какие есть варианты и чем заменить, если что-то идет не так.