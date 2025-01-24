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Тренер назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела

Фитнес-тренер Фил Лирни назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела. Его слова приводит Men Today.

Источник: Чемпионат.com

Эксперт рекомендовал делать подъемы ног, упражнение «велосипед», лодочку, скручивания, V-образные скручивания, а также упражнение «мертвый жук». Для выполнения последнего нужно лечь, согнув ноги на 90 градусов. На выдохе необходимо выпрямить противоположную руку и ногу, сохраняя неподвижным поясничный отдел позвоночника. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и выполнить упражнение другими рукой и ногой.

Кроме того, Лирни посоветовал придерживаться определенных правил в питании. В частности, следует есть примерно каждые три часа, добавлять больше белка в рацион, есть больше овощей и фруктов и пить больше воды.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для долголетия. Она рекомендовала начать с бега на месте. Далее нужно делать круговые движения в плечевых суставах. После этого — наклоны вправо, влево и вперед.