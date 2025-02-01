Эксперт дала рекомендации по выбору фитнес-клуба

Эксперт посоветовала перед покупкой абонемента ознакомиться с отзывами, а также выбирать клуб недалеко от дома или работы. «В зале должно быть кардиоваскулярное оборудование для тренировки сердечно-сосудистой системы: беговые дорожки, велотренажеры и эллиптические тренажеры», — добавила Силина.