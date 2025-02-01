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Эксперт дала рекомендации по выбору фитнес-клуба

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина дала рекомендации по выбору фитнес-клуба. Ее слова приводит NEWS.ru.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт посоветовала перед покупкой абонемента ознакомиться с отзывами, а также выбирать клуб недалеко от дома или работы. «В зале должно быть кардиоваскулярное оборудование для тренировки сердечно-сосудистой системы: беговые дорожки, велотренажеры и эллиптические тренажеры», — добавила Силина.

Главным фактором при выборе фитнес-клуба эксперт назвала персонал. «Инструкторы должны быть квалифицированными специалистами, имеющими профильное образование, сертификаты различных образовательных фитнес-компаний, подтверждающие прохождение обучающих курсов по методикам тренинга», — отметила она.

Ранее врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Эксперт отметил, что людям из такой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок.