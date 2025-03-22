Назван способ избавиться от жира в проблемных зонах

Ученые рекомендовали выполнять приседания с подъемом на носки, приседания с подъемом коленей, статическое приседание с махами руками, приседания с прыжками, выпад в сторону и мах рукой, а также упражнение «Альпинист прогулка». Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, поставить правую ногу рядом с правой стопой, а затем поставить левую ногу рядом с левой стопой.