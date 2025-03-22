Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван способ избавиться от жира в проблемных зонах

Эксперты клиники Майо назвали способ избавиться от жира в проблемных зонах. Их данные приводит Men Today.

Источник: Freepik

Ученые рекомендовали выполнять приседания с подъемом на носки, приседания с подъемом коленей, статическое приседание с махами руками, приседания с прыжками, выпад в сторону и мах рукой, а также упражнение «Альпинист прогулка». Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, поставить правую ногу рядом с правой стопой, а затем поставить левую ногу рядом с левой стопой.

Ученые заявили, что регулярная физическая активность укрепляет мышцы и повышает выносливость. Отмечается, что нагрузки посылают кислород и питательные вещества в ткани и помогают сердечно-сосудистой системе работать более эффективно.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.