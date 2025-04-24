Названы лучшие упражнения для жиросжигающей тренировки

Тренер рекомендовала выполнять выпады с прыжками, прыжки с касанием стоп, скручивания с касанием стоп, планку с приведением коленей, а также упражнение скалолаз. Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и поднять таз, после чего поочередно поднимать правое и левое колено к груди.