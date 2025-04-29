Назван способ привести тело в тонус за четыре дня

В третий день следует делать отжимания и подтягивания к грудине. В последний день комплекса — подтягивания и отжимания на одной ноге. Для выполнения последних нужно принять положение для отжиманий и поднять одну ногу. После этого выполнить десять отжиманий, опустить ногу и поднять другую. Далее выполнить еще десять отжиманий.