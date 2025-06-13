Фитнес-эксперт раскрыл главное правило тренировок

Специалист отметил, что формат занятий нужно подбирать индивидуально, исходя из физической подготовки. «Не обязательно за одну тренировку делать весь объем упражнений и потом два-три дня лежать из-за того, что все тело болит. Намного грамотнее разбить упражнения по частям. Например, в понедельник вы делаете 30 процентов от общего объема нагрузки, в среду — еще 30 процентов, в пятницу — 30 процентов», — предложил Милославский.