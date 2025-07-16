Фитнес-тренер перечислил четыре правила для занятий в жару

Кроме того, Латынин дал советы по правильной экипировке в жаркую погоду. Он предложил выбирать легкую, светлую и дышащую одежду из влагоотталкивающих материалов. «Не забываем про головной убор. Если тренировка позволяет, солнцезащитные очки тоже лишними не будут. Если опять же под открытым небом занимаемся — также крем с SPF, чтобы не обгореть», — добавил эксперт.