Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фитнес-тренер перечислил четыре правила для занятий в жару

Фитнес-тренер Марк Латынин перечислил четыре правила для занятий в жару. Его слова передает Пятый канал.

Источник: Freepik

Во-первых, Латынин заявил о необходимости обильно пить маленькими глотками до и после тренировок. От алкоголя и кофеина он посоветовал отказаться, так как они «сушат» организм. «Можно использовать изотоники. Это специальные такие напитки, которые помогают восстанавливать наш водно-солевой баланс», — добавил тренер.

Во-вторых, специалист рекомендовал заниматься спортом до девяти часов утра и после семи часов вечера. Особенно следует избегать пика активности солнца.

Также тренер посоветовал уменьшить интенсивность и продолжительность упражнений. При появлении симптомов перегрева — слабости, тошноты, головокружении — нужно приостановить занятия.

Кроме того, Латынин дал советы по правильной экипировке в жаркую погоду. Он предложил выбирать легкую, светлую и дышащую одежду из влагоотталкивающих материалов. «Не забываем про головной убор. Если тренировка позволяет, солнцезащитные очки тоже лишними не будут. Если опять же под открытым небом занимаемся — также крем с SPF, чтобы не обгореть», — добавил эксперт.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.