Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

Ротач рекомендовала выполнять упражнение «скалолаз». Она заявила, что мощное кардиоупражнение задействует сразу несколько групп мышц: пресс, плечевой пояс, бедра и ягодицы, а также способствует укреплению осанки и сжигает значительное количество калорий.
Технически упражнение выполняется в упоре лежа, при котором поочередно подтягиваются колени к груди, обеспечивая динамичную нагрузку без инвентаря. Эксперт посоветовала новичкам начинать с 2−3 подходов по 10−15 повторений на каждую ногу.
Ранее Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.