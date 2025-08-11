Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

Ранее Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.