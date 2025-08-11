Ричмонд
Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Источник: Freepik

Ротач рекомендовала выполнять упражнение «скалолаз». Она заявила, что мощное кардиоупражнение задействует сразу несколько групп мышц: пресс, плечевой пояс, бедра и ягодицы, а также способствует укреплению осанки и сжигает значительное количество калорий.

Технически упражнение выполняется в упоре лежа, при котором поочередно подтягиваются колени к груди, обеспечивая динамичную нагрузку без инвентаря. Эксперт посоветовала новичкам начинать с 2−3 подходов по 10−15 повторений на каждую ногу.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.