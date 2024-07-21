В Германии предотвратили теракт перед финалом Евро-2024, пишут СМИ

В финале чемпионата Европы, который прошел в Германии, сборная Испании обыграла англичан со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы. Сборная Англии проиграла во втором финале Евро подряд, команда ни разу не выигрывала турнир.

Согласно сообщениям, за несколько часов до начала финального матча спецназ провел скоординированные рейды по известным адресам ячеек ИГИЛ* в соседнем Потсдаме, в ходе которых были задержаны трое подозреваемых.

Ранее эти люди уже находились под наблюдением немецкой полиции. В их телефонах были обнаружены фотографии площади Брайтшайдплац и расположенной на ней церкви.