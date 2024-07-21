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13:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Германии предотвратили теракт перед финалом Евро-2024, пишут СМИ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкая полиция предотвратила теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу, целью которого являлась фан-зона болельщиков сборной Англии на берлинской площади Брайтшайдплац, сообщает The Sun.

Чемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

В финале чемпионата Европы, который прошел в Германии, сборная Испании обыграла англичан со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы. Сборная Англии проиграла во втором финале Евро подряд, команда ни разу не выигрывала турнир.

Согласно сообщениям, за несколько часов до начала финального матча спецназ провел скоординированные рейды по известным адресам ячеек ИГИЛ* в соседнем Потсдаме, в ходе которых были задержаны трое подозреваемых.

Ранее эти люди уже находились под наблюдением немецкой полиции. В их телефонах были обнаружены фотографии площади Брайтшайдплац и расположенной на ней церкви.

*Запрещенная в России международная террористическая организация.

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