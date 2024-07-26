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15:09 (мск), источник: ТАСС

Польша подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по футболу в 2029 году

Ранее о желании провести турнир заявили Швеция и Дания.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Польский футбольный союз отправил заявку на проведение чемпионата Европы среди женских команд в 2029 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Мы хотим создать уникальный праздник женского футбола здесь, в Польше. Это важный элемент общей стратегии федерации. Турнир такого ранга стал бы еще одним большим шагом в развитии женского футбола в нашей стране», — сказал глава союза Цезарий Кулеша.

23 июля стало известно, что Швеция и Дания подадут совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы в 2029 году. Решение по стране — хозяйке турнира примут в декабре 2025 года.

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