Польша подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по футболу в 2029 году
Ранее о желании провести турнир заявили Швеция и Дания.
Ранее о желании провести турнир заявили Швеция и Дания.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Польский футбольный союз отправил заявку на проведение чемпионата Европы среди женских команд в 2029 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Мы хотим создать уникальный праздник женского футбола здесь, в Польше. Это важный элемент общей стратегии федерации. Турнир такого ранга стал бы еще одним большим шагом в развитии женского футбола в нашей стране», — сказал глава союза Цезарий Кулеша.
23 июля стало известно, что Швеция и Дания подадут совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы в 2029 году. Решение по стране — хозяйке турнира примут в декабре 2025 года.